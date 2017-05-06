Власти канадского Квебека эвакуировали 785 человек из-за угрозы наводнений, связанной с сильными ливнями.

Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, в результате наводнений на этой недели уже пострадали 1326 жителей из 124 населенных пунктов провинции. При этом, по словам министра общественной безопасности Квебека Мартина Койте, власти провинции уже обратились за помощью к канадским ВС.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда не только мы боремся с серьезными наводнениями, но ситуация продолжит ухудшаться в последующие несколько дней", — цитирует телеканал слова Койте.

Как сообщается, представители аэропорта Пирсон в Торонто предупредили пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов из-за погодных условий.

РИА Новости