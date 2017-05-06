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В мире

В Мексике напали на отделение правящей партии, есть погибшие 06.05.2017 05:25

По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей Институционно-революционной партии (ИРП) в штате Мехико.

Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

По данным агентства, вооруженные мужчины ворвались в здание в тот момент, когда производилась выдача оплаты активистам, занимавшимся рекламой кандидата на пост губернатора от ИРП. В результате инцидента погибли четыре человек, среди которых трое полицейских.

Как сообщается, в результате перестрелки еще трое полицейских получили ранения.

По некоторым данным, есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортом средстве.

РИА Новости

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