По меньшей мере 31 человек погиб после того, как школьный автобус упал в овраг в Танзании, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Уполномоченный района Карату Терезиа Махонго сообщила, что инцидент произошел в субботу утром неподалеку от города Аруша, расположенного в северной части страны. По ее словам, в школьном автобусе находились 35 человек, большинство которых — учащиеся школы Lucky Vincent и их учителя.

Автобус направлялся из города Аруша в поселок Карату, где ученики должны были пройти предэкзаменационные проверки вместе с учениками из других школ.

Представитель местной полиции подтвердил факт аварии, но при этом не смог сообщить точные данные по погибшим и выжившим.

РИА Новости