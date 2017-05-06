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В мире

Меркель назвала лучшее средство в борьбе с террором 06.05.2017 15:20

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лучшим средством в борьбе с террористами является образование коалиций с привлечением региональных игроков, передает ТАСС.

«Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие», — сказала Меркель.

Она уточнила, что НАТО не должно действовать в одиночку.

«В целом я считаю образование таких региональных коалиций лучшим ответом на терроризм», — подчеркнула Меркель.

Ранее Меркель заявила, что ФРГ тоже должна увеличить свой взнос в НАТО.

Gazeta.ru

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