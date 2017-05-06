Правительство Великобритании планирует обязать популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram и iMessage давать доступ властям к переписке пользователей.

Соответствующий законопроект появился в Сети, сообщает Mirror.

По запросу властей компаниям необходимо будет предоставить всю необходимую информацию о пользователях в течение одного рабочего дня "в понятной форме" и "без электронной защиты".

О возможности более тесного сотрудничества популярных мессенджеров с правоохранительными органами в Великобритании заговорили после теракта на Вестминстерском мосту. Министр иностранных дел страны Эмбер Радд, комментируя информацию о том, что террорист за две минут до атаки воспользовался WhatsApp, подвергла критике компании, предоставляющие своим пользователям сквозное шифрование переписки.