Полиция американского штата Нью-Джерси арестовала молодого человека, который, предположительно, намеревался подорвать себя в центре Нью-Йорка.

Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По данным телеканала, 20-летний Грегори Лепски был арестован еще в феврале, когда хотел убить свою собаку. Однако о подозрениях в его причастности к терроризму стало известно только сейчас, когда следователи изучили документы и личные вещи арестованного.

В частности, они обнаружили скороварку, наподобие той, что использовали при взрыве на марафоне в Бостоне братья Царнаевы.

"В результате полицейской операции в феврале и Лепски, и собака были ранены. Предположительно, во время лечения в госпитале Лепски сообщил полиции, что хотел устроить теракт в Нью-Йорке в солидарность с террористической группировкой "Исламское государство"*, — говорится в сообщении. Также отмечается, что Лепски недавно принял ислам и был связан с человеком, который собирался устраивать теракты от имени ИГ*.

"Во время обысков на компьютерах, к которым имел отношение Лепски, правоохранительные структуры обнаружили свидетельства того, что он намеревался собрать и взорвать бомбу", — сказали представители стороны обвинения.

В материале также приводится написанное Лепски сообщение, согласно которому он "намерен присоединиться к ИГ*". Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

РИА Новости