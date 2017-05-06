По меньшей мере 184 государственные школы будут закрыты в Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу департамента образования Йоланду Росали.

По данным департамента образования, порядка 27 тысяч учащихся будут переведены в другие учебные заведения к концу мая.

Всего в Пуэрто-Рико работают 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.

Общая сумма госдолга страны оценивается в 70 миллиардов долларов.

РИА Новости