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В мире

В Пуэрто-Рико закроют почти 200 школ из-за экономического кризиса 06.05.2017 02:53

По меньшей мере 184 государственные школы будут закрыты в Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу департамента образования Йоланду Росали.

По данным департамента образования, порядка 27 тысяч учащихся будут переведены в другие учебные заведения к концу мая.

Всего в Пуэрто-Рико работают 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.

Общая сумма госдолга страны оценивается в 70 миллиардов долларов.

РИА Новости

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