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В мире

В Гватемале эвакуировали 300 человек из-за угрозы извержения вулкана Фуэго 06.05.2017 01:54

Служба гражданской обороны Гватемалы эвакуировала более 300 человек и объявила оранжевый уровень опасности из-за угрозы извержения вулкана Фуэго.

Об этом сообщает агентство EFE.

По данным Национального координационного совета по снижению риска катастроф (Conred), оранжевый уровень опасности введен в муниципалитетах Эскуинтла, Чимантенангло и Сакатепекез. Из районов Санта-Лусия Котсумалгуапа в Эскуинтле эвакуировали порядка 330 жителей.

Как сообщается, в 10 образовательных учреждениях также были отменены занятия.

Фуэго, являющийся одним из трех действующих вулканов в стране, расположен в 45 километрах к юго-западу от одноименной столицы. Последний раз его извержение было зафиксировано в феврале этого года.

РИА Новости

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