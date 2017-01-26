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В мире

Иванка Трамп танцует на кухне со своими детьми после работы – ВИДЕО 05.05.2017 12:28

Старшая дочь президента США Иванка Трамп, получившая должность консультанта президента, поделилась видеозаписью, на которой она на кухне своего дома дурачится со своими сыновьями.

«Такие моменты очень значимы, особенно для работающих мам. Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками», - подписала Иванка свое видео Инстаграме, выложив его под хэштегом #TBT

Обозначение TBT (или Throwback Thursday) на сленге Инстаграма означает ностальгический четверг – день, когда пользователи выкладывают старые фотографии и видео о событиях, которые им дороги.

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, ставший новым советником президента США, воспитывают троих детей – дочь Арабеллу Роуз и двоих сыновей – Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.

Дочь Трампа периодически выкладывает в Инстаграм видео и фотографии своих детей. В конце января было опубликовано видео, вызвавшее всеобщее умиление, на котором младший сын Иванки Тео ползает по кабинетам Белого дома

35-летняя Иванка Трамп имеет большой политический вес в новой администрации США. Как пишут американские СМИ, она получила доступ к секретной информации и влияет на своего отца при принятии важных решений.

Иванка сопровождала отца на первой официальной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, также сопровождала канадского премьер-министра Джастина Трюдо во время его визита в Нью-Йорк.

В марте Иванка получила официальную должность консультанта президента, несмотря на все предыдущие общественные дебаты по поводу кровных уз в администрации Трампа. Дочь президента, однако, не будет получать зарплату на своей новой должности.

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Елена Остапенко, Э.Т.

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