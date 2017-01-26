Старшая дочь президента США Иванка Трамп, получившая должность консультанта президента, поделилась видеозаписью, на которой она на кухне своего дома дурачится со своими сыновьями.

«Такие моменты очень значимы, особенно для работающих мам. Танцевальная вечеринка после работы с моими мальчиками», - подписала Иванка свое видео Инстаграме, выложив его под хэштегом #TBT.

Обозначение TBT (или Throwback Thursday) на сленге Инстаграма означает ностальгический четверг – день, когда пользователи выкладывают старые фотографии и видео о событиях, которые им дороги.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Май 4 2017 в 5:02 PDT

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, ставший новым советником президента США, воспитывают троих детей – дочь Арабеллу Роуз и двоих сыновей – Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.

Дочь Трампа периодически выкладывает в Инстаграм видео и фотографии своих детей. В конце января было опубликовано видео, вызвавшее всеобщее умиление, на котором младший сын Иванки Тео ползает по кабинетам Белого дома.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 25 2017 в 7:49 PST

35-летняя Иванка Трамп имеет большой политический вес в новой администрации США. Как пишут американские СМИ, она получила доступ к секретной информации и влияет на своего отца при принятии важных решений.

Иванка сопровождала отца на первой официальной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, также сопровождала канадского премьер-министра Джастина Трюдо во время его визита в Нью-Йорк.

В марте Иванка получила официальную должность консультанта президента, несмотря на все предыдущие общественные дебаты по поводу кровных уз в администрации Трампа. Дочь президента, однако, не будет получать зарплату на своей новой должности.

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Елена Остапенко, Э.Т.