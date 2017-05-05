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В мире

Самый дорогой билет на выступление Обамы на ярмарке в Милане будет стоить €850 05.05.2017 23:27

Стоимость билета на выступление экс-президента США Барака Обамы в Милане, как ожидается, составит 850 евро.

Об этом пишет в пятницу итальянская газета Corriere della Sera. По данным издания, Обама выступит с речью 9 мая на ярмарке, организованной в рамках Недели продовольствия.

В стоимость VIP-билета входит посещение ярмарки на протяжении четырех дней с 8 по 11 мая, возможность послушать лекцию бывшего американского лидера, а также пребывание в помещении для особых гостей.

При этом желающие послушать речь Обамы могут приобрести и однодневный билет, цена которого составляет 50 евро.

Издание напоминает, что речь Обамы на ярмарке в Милане станет его первым публичным выступлением с того момента, как он покинул пост президента США, уступив его Дональду Трампу.

Интерфакс

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