В Западной Африке были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, примерно половина которых закончилась смертельным исходом.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Роспотребназдор.

Согласно информации, представленной на сайте ведомства, с 23 апреля по 4 мая 2017 года заболели 28 взрослых жителей одного из районов Республики Либерия. Результаты анализов на вирус Эбола оказались отрицательными. Сообщается о 12 умерших.

Симптомы включают в себя лихорадку, тошноту, рвоту и диарею. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.

Отмечается, что к расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.

«Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Lenta.ru