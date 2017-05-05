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В мире

BMW представила первый беспилотный автомобиль - ФОТО 05.05.2017 09:08

Компания BMW построила первый беспилотный автомобиль, дорожные испытания которого начнутся в ближайшее время, сообщает Engadget.

Седан BMW 7-Series, созданный в тесном сотрудничестве с компаниями Intel и MobilEye, не будет полностью беспилотным. В начальной стадии автомобиль получит системы, минимизирующие участие человека в процессе управления, но при этом полностью отказаться от водителя в первых образцах беспилотников немецкий автопроизводитель не может.

Презентация первого беспилотного BMW состоялась в Сан-Хосе, штат Калифорния. В планах BMW до конца 2017 года вывести на дороги США и Европы не менее 40 машин с системами автономного вождения.

kommersant.ru

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