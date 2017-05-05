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В мире

Могерини: США теряют лидерство в решении некоторых мировых проблем 05.05.2017 20:52

США теряют лидерство, Евросоюз же, напротив, становится надежным партнером в решении мировых проблем, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Евросоюз имеет возможность занять позицию надежного и сильного партнера в решении крупных мировых проблем, в тех сферах, где Вашингтон теряет свое лидерство», — заявила она на конференции в итальянской Флоренции.

По словам Могерини, в ходе недавнего азиатского турне она слышала один и тот же сигнал о необходимости более тесного сотрудничества с Брюсселем не только в экономике и торговле, но и в плане безопасности и разрешения региональных кризисов — в Сирии, на Корейском полуострове, в Афганистане и Палестине.

Отвечая на вопрос о «непредсказуемости» президента США Дональда Трампа, Могерини заявила, что «европейский путь состоит не в том, чтобы играть с провокациями».

«Люди хотят работать с ЕС, не потому что они нас любят, а потому что они знают, чего от нас ожидать, а в этот геополитический момент предсказуемость становится добавленной стоимостью», — уверена глава европейской дипломатии.

РИА Новости

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