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В мире

В США при заходе на посадку разбился грузовой самолет 05.05.2017 19:40

В американском городе Чарльстон, штат Западная Вирджиния, при посадке разбился грузовой самолет. Об этом сообщает NBC News.

Турбовинтовой самолет Short 330 совершал посадку в аэропорту Йегер. Одним из крыльев машина задела землю перед взлетно-посадочной полосой, после чего самолет перевернулся и въехал в лесополосу. На борту находились два человека — пилот и второй пилот, оба они погибли.

По словам сотрудников аэропорта, экипаж не подавал сигналов тревоги и не сообщал о неисправностях или возможных проблемах при посадке. Самолет принадлежал компании Air Cargo Carriers Inc., работающей в качестве субподрядчика для логистической компании United Parcel Service (UPS).

Аэропорт Йегер закрыт, там объявлена чрезвычайная ситуация.

Short 330 — британский ближнемагистральный турбовинтовой самолет. Выпускался в пассажирской и грузовых модификациях. До 1984 года было построено 136 машин, к настоящему моменту в эксплуатации остаются 14 самолетов этого типа, половина из которых принадлежит Air Cargo Carriers Inc.

Lenta.ru

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