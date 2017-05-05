Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии.

Об этом в пятницу сообщает Росбалт со ссылкой на информационное издание The Sun.

По данным СМИ, на заседании Юнкер вел себя неадекватно, плохо стоял на ногах и не контролировал свои движения. Кроме того, он то и дело сталкивался с людьми и мебелью, начинал яро спорить или нарочито нежно общался со своими младшими помощниками.

«Было ясно, что Юнкер очень хорошо набрался. Он натыкался на вещи вокруг и приставал к сотрудникам младшего персонала с разговорами. Это было странное поведение, оно заставляло всех чувствовать себя немного неловко», — рассказал журналистам один из дипломатов.

Международные лидеры собрались, чтобы положить конец сложному положению Кипра, который с 1974 года расколот между турками и греками, но, как отмечает Росбалт, главной темой саммита стало именно поведение Юнкера.

Председателя Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Два года назад в сети появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.

Сам глава Еврокомиссии продолжает отрицать подобные обвинения и называет их «оскорбительными». Свою неустойчивую походку дипломат объясняет тем, что в 1989 году он попал в серьезную автомобильную аварию, которая повредила ему ноги.

1news.az