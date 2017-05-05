Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом заявил, что любит Австралию и у него "прекрасные" отношения с этой страной. Трансляцию протокольной встречи вел телеканал CNN.

"Мы прекрасно ладим. У нас потрясающие отношения, я люблю Австралию", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о телефонном разговоре с Тернбуллом, который, по сообщениям СМИ, прошел на повышенных тонах.

В свою очередь, премьер Австралии отметил, что "мы оставили вопрос беженцев позади и движемся дальше".

"У нас был прекрасный телефонный разговор. Вы преувеличиваете (о содержании разговора). Это было большое преувеличение. Мы не дети. У нас был очень, очень хороший разговор", — добавил Трамп, с чем согласился его австралийский коллега.

Ранее американские СМИ сообщали, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом прошел не очень гладко. По данным телеканала Sky News, Трамп даже "кричал" на Тернбулла, когда тот напомнил Трампу об обещании администрации Барака Обамы принять в США тысячи беженцев, которых задержало правительство Австралии. Также сообщалось, что Трамп положил трубку спустя 25 минут после начала разговора, хотя планировалось, что он продлится около часа.

РИА Новости