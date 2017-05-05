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В мире

CNN: военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по мечети в Сирии 05.05.2017 06:10

Военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию, которое являлось частью религиозного комплекса, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Удар по мечети в районе Аль-Джины был нанесен 16 марта. Сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 42 человека, в основном мирные граждане. Однако в Пентагоне тогда заявили, что разбомбили находившееся рядом здание, где проходила встреча боевиков "Аль-Каиды".

Как сообщили собеседники телеканала, проведенное расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих удару, для исключения из которого требуется специальная процедура.

Входило ли здание в данный список или было из него исключено, пока не установлено.

РИА Новости

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