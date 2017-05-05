USD1.7024
EUR1.8549
RUB0.0297
Brent50.64
WTI47.65
Золото2 128.51
S&P 500 Index2 388.13
Nikkei 22519 445.70
В мире

Генсек ООН приветствует решение о создании зон безопасности в Сирии 05.05.2017 05:45

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятое в Астане соглашение о мирном урегулировании в Сирии и создании в стране зон безопасности.

"Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи", — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

РИА Новости

118количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Канье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТОПассажир-вандал выломал двери автобуса BakuBus – ВИДЕОВ Баку несовершеннолетний сын бизнесмена на Porsche насмерть сбил девушку - ФОТОВ турецком силиконовом скандале новая жертва – ФОТОСын Ровнага Абдуллаева подал в отставку с поста главы Наблюдательного совета ФК «Сабаил» - ФОТО«Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТОНоу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТОБрэд Питт оказался алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой…» - ФОТОРашида Бейбутова: «Я стала сиротой…» - ФОТОПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Потерять свою мать – значит, потерять смысл жизни…» – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 мая06:10 CNN: военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по мечети в Сирии05:45 Генсек ООН приветствует решение о создании зон безопасности в Сирии05:20 В Венесуэле за месяц протестов убиты 35 человек04:48 В Ширване задержаны занимающиеся сбытом героина мужчина, а также его сын с сожительницей - ФОТО04:17 Пентагон проверяет сообщения о гибели мирных жителей при авиаударе в Мосуле03:44 В Бразилии восемь обвиняемых в терроризме получили от 5 до 15 лет тюрьмы03:11 В Сомали арестовали трех военных, причастных к убийству министра в Могадишо02:40 Террористы в Сирии используют снайперские винтовки с новейшей электроникой из России - СМИ02:09 В море недалеко от Ниццы обнаружили бомбу весом 250 килограммов01:40 США высказались по поводу достигнутых в Астане соглашений по Сирии01:09 Гол Рашфорда принёс «МЮ» победу над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала ЛЕ - ВИДЕО00:46 СМИ: в Мосуле при обстреле школы погибли более 80 человек00:20 В Баку мотоцикл сбил насмерть пешехода4 мая23:54 В Венесуэле убили лидера студенческого движения23:22 Осужденный в Армении Пермяков будет отбывать наказание в России