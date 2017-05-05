Число убитых за месяц протестов в Венесуэле, начавшихся 4 апреля, составило 35 человек, еще 717 получили ранения, сообщила в четверг прокуратура страны.

Больше всего людей – 18 человек – погибли в столице страны Каракасе, шестеро – в штате Карабобо, пять – в Ларе, по двое – в Мериде и Миранде, по одному – в штатах Баринас и Тачира. Среди убитых – четыре подростка, а также один национальный гвардеец и один полицейский, отмечает портал Universal.

Прокуратура Венесуэлы отмечает, что сейчас по всем случаям гибели и ранения людей проводятся расследования с привлечением экспертов-криминалистов и баллистиков.

Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

РИА Новости