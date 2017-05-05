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В мире

Четверть французов не собирается на второй тур президентских выборов 05.05.2017 15:48

Четверть французских избирателей воздержится от голосования во втором туре президентских выборов из-за отсутствия симпатии к обоим кандидатам – лидеру крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и центристу Эммануэлю Макрону.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Odoxa, сообщают РИА Новости.

В исследовании отмечается, что проигнорировать выборы намеревается в основном электорат политиков левой ориентации, потерпевших поражение в первом туре.

По данным Odoxa, прогнозируемый процент явки избирателей во втором туре выборов станет одним из самых низких за всю историю Пятой республики.

Компания провела онлайн-опрос в четверг среди 998 граждан, обладающих избирательным правом.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов, из которых во второй тур прошли двое – Макрон (24,01%) и Ле Пен (21,3%).

3 мая, за четыре дня до выборов во Франции состоялись традиционные телевизионные дебаты. Кандидаты в президенты в течение 2,5 часов, не переставая, нападали друг на друга с резкими обвинениями, не придя к согласию ни по одному из обсуждаемых вопросов.

«Жрица страха» и «кандидат дикой глобализации» - так окрестили друг друга претенденты на пост президента Франции. Большинство телезрителей посчитали выступление Эммануэля Макрона более убедительным. 

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.

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1news.az

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