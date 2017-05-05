Группа из восьми человек, подозревавшихся в причастности к терроризму, приговорена бразильским судом к длительным срокам тюремного заключения, отмечает канал Globo.

Обвиняемые получили от пяти до 15 лет лишения свободы. Согласно данным федеральной прокуратуры, обвиняемые посвятили себя содействию террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта". В обвинительном заключении отмечено, что пойманные террористы продвигали свои идеи и планы через социальные сети, делясь экстремистскими материалами и обмениваясь электронной почтой.

Портал R7 ранее отмечал, что злоумышленники планировали загрязнить станции водоснабжения. При этом планы атаки они обсуждали по электронной почте и в приложении для обмена сообщениями Telegram, преступная группа называлась Jundallah ("Солдаты бога").

Обмен информацией отслеживался федеральной полицией, которая в итоге и задержала около 15 членов организации до начала Олимпиады, прошедшей в Рио с 5 по 21 августа 2016 года. Часть задержанных была признана невиновными в силу возраста (менее 18 лет).

Приговор стал первым случаем применения в Бразилии закона о борьбе с терроризмом, принятого правительством экс-президента Дилмы Роуссефф еще в марте прошлого года.

РИА Новости