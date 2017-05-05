Власти Сомали арестовали трех военнослужащих, причастных к убийству министра по общественным работам и реконструкции страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Телохранители председателя счетной палаты Сомали застрелили министра Аббас Абдуллахи в центре столицы Могадишо. Охранники открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр, предположительно, приняв его за боевика.

Представитель полиции сообщил об аресте двух военных, охранявших главу счетной палаты, и солдата, входившего в охрану убитого министра – самого молодого в сомалийском кабинете.

В связи с инцидентом глава счетной палаты был уволен со своего поста, отмечает агентство.

РИА Новости