При исследовании военными специалистами оружия уничтоженных террористов в Сирии выяснилось, что боевики террористических группировок «Исламское государство Ирака и Леванта» и «Джебхат ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что сотрудники спецслужб и российские военные эксперты начали изучать вооружение боевиков с первых дней участия ВС России в сирийском конфликте. Это делалось для того, чтобы выяснить, как оружие из десятков стран мира оказывается в руках у террористов. При этом определенное внимание уделялось снайперским винтовкам.

По данным издания, именно от пули снайперов террористов в Сирии погибли, как минимум, четверо российских военнослужащих.

Сообщается, что разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в приборах ночного видения российскую электронику.

«Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведенные на российских предприятиях», — заявил источник газеты.

Ранее сообщалось, что во время обстрела снайперами боевиков в Сирии был убит российский военный советник — подполковник Алексей Бучельников.

«Исламское государство Ирака и Леванта» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Gazeta.ru