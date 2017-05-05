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В мире

США высказались по поводу достигнутых в Астане соглашений по Сирии 05.05.2017 01:40

Соединенные Штаты выражают благодарность Турции и России за усилия по достижению соглашения об урегулировании конфликта в Сирии, достигнутые на встрече в Астане. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом комментарии представителя ведомства Хизер Ноерт.

В Вашингтоне призывают сирийскую оппозицию активно участвовать в дискуссиях, несмотря на сложные условия на местах. Она должна выполнять обязательства и отмежеваться от террористов, добавила Ноерт. Также, по словам представителя Госдепа, США рассчитывают, что Россия обеспечит выполнение соглашений Дамаском.

В то же время США выразили обеспокоенность участием Ирана в астанинских договоренностях, так как, по их мнению, его действия «способствовали насилию», и «безоговорочная поддержка Ираном» режима президента Башара Асада «лишь продлила страдания рядовых сирийцев».

Ноерт с осторожностью приветствовала соглашение в Астане. По ее словам, США поддерживают любые усилия, которые могут способствовать подлинной деэскалации насилия в Сирии, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, сосредоточить усилия на разгроме террористов и создать условия для заслуживающего доверия политического разрешения конфликта.

В целом Вашингтон рассчитывает на успех астанинского соглашения, хотя сохраняет обеспокоенность по ряду вопросов. «Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего диалога с Российской Федерацией по усилиям, направленных на то, чтобы ответственно завершить сирийский конфликт. Мы продолжаем решительно поддерживать женевский процесс под руководством ООН и Стаффана де Мистуры», — добавила Ноерт.

В четверг, 4 мая, три страны-гаранта — Россия, Турция и Иран подписали Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии.

Исходя из текста документа, зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Также туда доставят гуманитарную помощь.

Lenta.ru

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