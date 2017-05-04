В Индонезии волонтеры из Международной организации спасения животных и чиновники лесного департамента спасли орангутана по кличке Котап, которого хозяин два года держал в деревянном ящике, пишет The Daily Mail.

Житель индонезийской провинции Западный Калимантан приобрел обезьяну два года назад. Однако вскоре он забеспокоился, что орангутан будет мешать соседям, поэтому сколотил ящик и переселил животное туда.

Котапа он кормил хлебом, рисом и лапшой быстрого приготовления, которую разбавлял сахаросодержащими напитками. Когда об условиях содержания обезьяны узнали чиновники лесного департамента, они пришли к хозяину с просьбой отдать животное. Не сразу, но он согласился.

Камера запечатлела, как один из волонтеров открывает ящик и протягивает к животному руку, однако обезьяна в испуге жмется к задней стенке клетки.

Как пояснили сотрудники организации спасения животных, Котап провел в клетке полжизни, сейчас ему четыре года. В таком возрасте орангутаны еще должны находиться с матерью, которая учит детеныша выбирать еду и строить ночлег на деревьях. Животному предстоит пройти реабилитацию, а затем его поместят в естественную среду обитания.

РИА Новости