Журнал армии Соединенных Штатов Military Review опубликовал две фотографии с моментом случайного взрыва ствола миномета во время учений афганских военнослужащих в провинции Лагман.

При взрыве 2 июля 2013 года погибли четверо солдат армии Афганистана и американский военный фотограф Хильда Клейтон. Один из снимков сделан Клейтон, второй — афганским военным фотокорреспондентом, тренировавшимся вместе с ней. Отмечается, что решение о публикации снимков было принято после обсуждения.



В журнале говорится, что выпуск фокусируется на продвижении идеи гендерного равенства, и фотографии иллюстрируют опасность военной службы, с которой в равной степени сталкиваются как мужчины, так и женщины.

Подготовил Рустам Азимов

Фотография взрыва, сделанная военным фотографом Хильдой Клейтон, 2 июля 2013 года

Военный фотограф армии США Хильда Клейтон, погибшая в 2013 году в Афганистане

Источник: Lenta.Ru