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В мире

Студент, заложивший бомбу в лондонском метро, признан виновным – ФОТО – ВИДЕО 04.05.2017 12:58

Британский студент Деймон Смит, оставивший взрывное устройство в вагоне лондонского метро, признан виновным в подготовке взрыва.

Бомба так и не взорвалась, однако суд присяжных счел, что Смит намеревался причинить «максимальный ущерб», говорится в репортаже Би-би-си.

20 октября прошлого года Деймон Смит положил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, в рюкзак и оставил его в поезде на линии Джубили.

Смит собрал взрывное устройство с помощью шрапнели и часов за два фунта из супермаркета, обнаружив в интернете статью исламистов о создании бомб. Взрывное устройство должно было сработать в момент, когда пассажиры выходили бы на станции «Норт-Гринвич», однако в итоге взрыва не произошло.

В суде 20-летний молодой человек настаивал, что бомба была частью розыгрыша. Там же стало известно, что студент страдал расстройством аутического спектра и проявлял повышенный интерес к оружию и бомбам.

На видео 20-летний Деймон Смит выходит из вагона метро, оставив внутри сумку с бомбой:

Его адвокат во время рассмотрения дела настаивал, что молодой человек – «не переполненный ненавистью джихадист», и не хотел причинить никому ущерб.

Однако суд присяжных после двухчасового обсуждения признал Смита виновным в создании взрывного устройства с намерением подвергнуть смертельной опасности жизнь людей.

В лондонской полиции заявили, что молодому человеку не были предъявлены обвинения в рамках закона о терроризме, поскольку не было обнаружено достаточно доказательств того, что у преступления был политический мотив.

Когда его арестовали, он признался, что сделал бомбу, однако затем заявил, что она была розыгрышем на Хэллоуин. На суде стало известно, что Смит интересовался исламом, и считал его «более правильным», чем христианство.

Он «на самом деле не практиковал ислам, хотя читал Коран и иногда молился по утрам, когда это было удобно, однако он не придерживался экстремистских взглядов», - заявили его адвокаты.

1news.az

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