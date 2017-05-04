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В мире

В Венесуэле убили лидера студенческого движения 04.05.2017 23:54

Лидер студенческого движения политехнического университета штата Ансоатеги был убит четверг в Венесуэле, сообщила прокуратура республики.

"Это случилось в четверг, 4 мая, в расположении учебного заведения, находящегося в городе Эль-Тигре муниципии Симон Родригес данного штата", — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, убитый Хуан Баутиста Лопес был президентом федерации университетских центров при университете имени Хосе Антонио Ансоатеги. Он участвовал в студенческом собрании, когда к нему подошел человек и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся на мотоцикле. Еще три человека получили ранения.

В четверг в Венесуэле проходят акции протеста студентов, выступающих против политики президента Николаса Мадуро. В Каракасе национальная боливарианская гвардия применила слезоточивый газ против учащихся центрального университета Венесуэлы. По данным портала Universal, несколько человек были ранены.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку уже погибли более 30 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

РИА Новости

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