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В мире

В число свидетелей по «делу Януковича» вошли Турчинов и Яценюк 04.05.2017 22:58

По делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича показания дадут экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуроры Украины Руслан Кравченко, сообщает телеканал «112 Украина».

В общей сложности свидетелями по этому делу будут более 100 человек, в том числе другие высокопоставленные лица.

По словам Кравченко, это — чиновники, военнослужащие, проходившие военную службу на территории Крыма, а также экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

«Глава СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий (он допрошен во время досудебного расследования), Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд», — сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что прокурор Украины потребовал пожизненного заключения для Януковича.

Gazeta.ru

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