Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, оставила базовую процентную ставку банковского кредита в США без изменения - на уровне 0,75-1,0%.

Это решение, объявленное руководством ФРС по итогам двухдневного заседания, заранее ожидалось финансовыми рынками. Сопроводительные комментарии восприняты специалистами как подтверждение того, что новое повышение ставки может произойти уже в июне.

"Информация, полученная со времени мартовского заседания Комитета ФРС по открытому рынку (руководящий орган ФРС - прим. ТАСС), показывает, что рынок труда продолжает укрепляться даже в условиях замедления темпов экономической активности", - указывается в итоговом заявлении.

"Комитет рассматривает замедление роста в первом квартале года как скорее всего преходящее явление и продолжает ожидать, что при умеренной корректировке подхода к денежно-кредитной политике экономическая активность будет расти умеренными темпами, условия на рынке труда еще более улучшатся, а инфляция стабилизируется в среднесрочной перспективе на уровне около 2%", - говорится в документе.

По мнению местных наблюдателей, все это означает, что ФРС не видит оснований для тревоги по поводу ближайших перспектив американской экономики. Соответственно, на их взгляд, можно ожидать дальнейших шагов к нормализации денежно-кредитной политики, т.е. возвращению банковских учетных ставок на исторически обычный уровень. Пока ставки, по признанию самой ФРС, остаются пониженными. В обозримой перспективе такая ситуация в целом сохранится.

Судя по комментариям специалистов и СМИ, рынки в США исходят из того, что новое повышение базовой ставки может произойти уже на ближайшем июньском заседании Комитета по открытому рынку. До нынешнего уровня ставка была доведена в марте, до этого она была на 0,25% ниже. Тогда же ФРС указывала, что планирует до конца текущего года еще два повышения ставки.

ТАСС