В парке развлечений появилась новая игра, выиграв в которой можно получить в качестве приза настоящего котёнка, сообщает The Mirror. Видео, которое попало в Сеть, снято в Китае.

Автомат работает по тому же принципу, что и известная многим игра, в которой за отведённое время нужно успеть схватить с помощью аппарата мягкую игрушку. Только в данном случае в одной части игрового устройства вместо наваленных плюшевых котят — настоящие.

Многие пользователи соцсетей осуждают идею и пишут гневные комментарии о том, что животные не игрушки.

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