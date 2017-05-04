У жительницы Лондона в слуховом канале нашли паука после того, как она обратилась к врачу с жалобой на боли и зуд в ухе, сообщает Daily News.

По информации издания, женщина решила пойти к медикам, поскольку у нее опухла ушная раковина и покраснело лицо.

"Сидеть в приемном отделении было невыносимо. Я чувствовала, что в ухе что-то извивается, мне очень хотелось подскочить с места", — рассказала пациентка.

По ее словам, осмотр не сразу выявил проблему. Медсестра дважды проверила слуховой канал пациентки, но ничего не обнаружила. Разглядеть паука смог только врач — он принял решение закапать женщине в ухо несколько капель масла, чтобы утопить "незваного гостя".

Пациентка предположила, что паук мог оказаться у нее на волосах, когда она отводила в школу дочь. Затем он, вероятно, переполз к ней в ухо, так как там тепло.

По словам британки, теперь она не может спокойно лечь спать, не проверив, нет ли каких-нибудь насекомых у нее на подушке.

РИА Новости