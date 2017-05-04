Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ о религиозных свободах.

Документ, в частности, предусматривает разрешение религиозным организациям поддерживать политических кандидатов и заниматься иными видами деятельности, так или иначе связанными с политикой. Его противники в данной связи называют документ «противоречивым».

Между тем, Трамп, выступая на церемонии в Белом доме, подчеркнул, что «данный указ защитит свободу религии и слова в США».

По его словам, «он не позволит налоговому ведомству преследовать религиозные организации за политические выступления».

«При моей администрации свобода слова больше не будет останавливаться на ступенях соборов, синагог и других религиозных зданий. Правительство больше никогда не будет преследовать религиозные структуры за выражение их взглядов», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что «США никогда не будут заниматься религиозной дискриминацией». «Мы никогда не позволим, чтобы верующие подвергались насилию или преследованиям», — сказал президент.

При этом Трамп подчеркнул, что «мы защищаем религиозную свободу для всех».

Подписанный Трампом указ отменяет действие так называемой «поправки Джонсона». Она была внесена в 1954 году сенатором Линдоном Джонсоном, который позднее стал президентом США.

В ней говорится, что церкви и другие религиозные структуры будут лишены налоговых льгот в случае выступления за или против тех или иных политиков.

РИА Новости