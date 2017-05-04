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В мире

Число пострадавших при аварии на химзаводе под Мадридом возросло до 30 04.05.2017 19:30

Число пострадавших в результате взрывов и пожара на химическом предприятии, расположенном недалеко от Мадрида, возросло до 30 человек, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – двое из них с ожогами, еще у одного переломы. У 10 человек травмы средней степени тяжести и легкие, они госпитализированы, еще двое выписаны из больницы. Кроме того, за помощью к медикам обратились еще 15 человек, им была оказана помощь, госпитализация не потребовалась.

Несмотря на то, что пожарным пока не удалось полностью справиться с огнем, ситуация значительно улучшилась.

Огонь вспыхнул в четверг днем на предприятии Requimsa, расположенном в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рэй к югу от испанской столицы. Химикаты начали взрываться, взрывная волна чувствовалась за несколько километров. Густой черный дым от пожара поднимался на десятки метров.

Власти автономного сообщества Мадрид заявили, что опасности для здоровья людей пожар не представляет. Однако в целях безопасности была проведена эвакуация в километровой зоне от места возгорания, кроме того, эвакуированы расположенные в этом муниципалитете школы и сады.

Причины инцидента пока не установлены.

РИА Новости

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