Американский писатель Стивен Кинг, известный главным образом своими романами в жанре триллер и ужасы, считает тот факт, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет допуск к ядерной кнопке, страшнее любых своих произведений. Об этом Кинг написал в среду в своем Twitter.

"То, что у этого парня (Трампа) палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал", - говорится в сообщении. "Твиты Трампа в его первые сто дней (на посту главы государства. - прим. ТАСС) изобразили довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", - считает писатель.

Trump's tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder. — Stephen King (@StephenKing) 4 мая 2017 г.

Кинг уже не в первый раз выступает с критикой в адрес республиканца, а до президентских выборов он был одним из более 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. В середине 1970-х годов был опубликован его первый роман "Кэрри", за которым последовал роман "Сияние" принесший ему известность, затем под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы "Ярость", "Долгая прогулка", "Дорожные работы", "Бегущий человек". Наиболее популярными произведения написаны в жанре ужасы, за что писатель получил прозвище "Король ужасов".

ТАСС