Американский писатель Стивен Кинг, известный главным образом своими романами в жанре триллер и ужасы, считает тот факт, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет допуск к ядерной кнопке, страшнее любых своих произведений. Об этом Кинг написал в среду в своем Twitter.

"То, что у этого парня (Трампа) палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал", - говорится в сообщении. "Твиты Трампа в его первые сто дней (на посту главы государства. - прим. ТАСС) изобразили довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", - считает писатель.

Trump's tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder.