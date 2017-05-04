Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе, а также в проведении "деструктивной" политики в отношении Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.

Во вторник заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман заявил, что не видит возможности найти взаимопонимание с Ираном, считая правящий режим в Иране "экстремистским".

"Эти комментарии являются доказательством того, что Саудовская Аравия поддерживает терроризм и стремится к конфронтационной и деструктивной политике в регионе и в отношении Ирана", — передает агентство слова официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Разногласия между Ираном и Саудовской Аравией сильно обострились, когда в регионе Ближнего Востока началась "арабская весна" в 2011 году, в которой Тегеран поддержал шиитские силы, а Эр-Рияд встал на стороне противостоящих им суннитов. В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после нападения на ее дипмиссии в иранских городах, последовавшие за казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

РИА Новости