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В мире

Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе 04.05.2017 05:48

Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе, а также в проведении "деструктивной" политики в отношении Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.

Во вторник заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман заявил, что не видит возможности найти взаимопонимание с Ираном, считая правящий режим в Иране "экстремистским".

"Эти комментарии являются доказательством того, что Саудовская Аравия поддерживает терроризм и стремится к конфронтационной и деструктивной политике в регионе и в отношении Ирана", — передает агентство слова официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Разногласия между Ираном и Саудовской Аравией сильно обострились, когда в регионе Ближнего Востока началась "арабская весна" в 2011 году, в которой Тегеран поддержал шиитские силы, а Эр-Рияд встал на стороне противостоящих им суннитов. В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после нападения на ее дипмиссии в иранских городах, последовавшие за казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

РИА Новости

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