Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о религиозной свободе в четверг, когда в США отмечается Национальный день молитвы.

В справке для журналистов, которую Белый дом выпустил вечером в среду, говорится, что указ «объявит защиту и активное продвижение религиозной свободы политикой администрации», сообщает Голос Америки.

Христианские консерваторы надеются, что указ будет носить радикальный характер и позволит организациям и владельцам бизнеса отказывать в продаже товаров и оказании услуг на основе религиозных убеждений.

«Данный указ не связан с дискриминацией, – заявил высокопоставленный представитель администрации на брифинге для журналистов вечером в среду. – То, что является незаконным по действующему законодательству, останется незаконным».

Адвокаты Американского союза гражданских свобод и организации «Кампания за права человека» заявили, что немедленно обжалуют указ, если он будет носить столь же серьезный характер, что и его проект, ставший достоянием гласности ранее в этом году.

Они обеспокоены тем, что указ Трампа допустит дискриминацию против членов ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств, а также позволит многим работодателям не включать услуги по регулированию рождаемости в планы медицинского обслуживания, которые они предлагают своим работникам.

1news.az