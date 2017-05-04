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В мире

Активные видеоигры полезны для памяти и здоровья мозга 04.05.2017 05:10

Видеоигры, которые подразумевают физическую активность, – такие, как Wii или Xbox Kinect – положительно влияют на здоровье мозга человека по мере его старения, говорят эксперты из Манчестерского университета (University of Manchester). 

Авторы исследования Эмма Стэнмор (Emma Stanmore) и Джозеф Ферт (Joseph Firth) провели мета-анализ 17 научных работ, посвященных влиянию активных видеоигр на когнитивные функции мозга. В этих работах было задействовано 926 человек.

Ученые пояснили, что в процессе старения такие функции мозга, как память, пространственное ориентирование, концентрация естественным образом ухудшаются. Еще быстрее это происходит у людей, страдающих болезнями Паркинсона и Альцгеймера, а также деменцией. Физическая активность замедляет процесс ухудшения когнитивных функций, и анализ научных работ показал, что видеоигры, во время которых необходимо двигаться, работают лучше, чем упражнения сами по себе. Эмма Стэнмор только что завершила собственное исследование, по результатам которого выяснилось, что 12 недель регулярного использования игровых приставок помогают людям лучше чувствовать баланс тела, меньше бояться упасть и снижают болевые ощущения. Активные видеоигры можно использовать в курсе реабилитации и дома. Специалисты добавили, что, возможно, положительный эффект объясняется тем, что игры требуют одновременно концентрации, умственных и физических усилий, что в комплексе улучшает здоровье мозга и тела.

Med.vesti.ru

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