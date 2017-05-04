Президент США Дональд Трамп продолжит работать с лидерами Израиля и Палестины по ближневосточному урегулированию, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Он продолжит дискуссии с (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху и (главой ПНА Махмудом) Аббасом", — сказал он на брифинге.

В среду Трамп и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас провели переговоры в Вашингтоне. Трамп заявил на встрече, что намерен начать процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Трамп сообщил, что уже говорил об этом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США не сказал, как в точности будет выглядеть процесс урегулирования.

РИА Новости