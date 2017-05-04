Телохранители председателя счетной палаты Сомали застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны, инцидент произошел в центре столицы Сомали Могадишо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Охранники Нура Фара (Nur Farah) открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр Аббас Абдуллахи (Abbas Abdullahi), у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца. Мотивы стрельбы и подробности инцидента пока не сообщаются.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед вступил в должность в конце февраля. Бывший премьер-министр был избран на пост главы государства 8 февраля в результате голосования депутатов парламента. Новый президент обладает двойным гражданством, он получил образование в США и у него есть паспорт этой страны.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов.

Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.

РИА Новости