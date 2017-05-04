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В мире

В Таджикистане уволили не сумевших похудеть милиционеров 04.05.2017 16:19

В МВД Таджикистана сообщили о первых увольнениях сотрудников, не выполнивших распоряжение главы ведомства Рамазона Рахимзода, передает 1news.az со ссылкой на «Настоящее время».

В конце 2016 года глава МВД приказал подчиненным срочно похудеть, чтобы соответствовать нормам, и заниматься спортом.

«Не смогли с начала года похудеть только чуть больше 10 человек. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 кг и продолжают заниматься спортом, чтобы еще похудеть», – рассказал источник в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджони Эмомали подтвердил, что из ведомства действительно уволили 10 человек, еще сто сотрудников получили предупреждения о недопустимом весе.

В декабре 2016 года сотрудникам МВД Таджикистана раздали инструкцию, в которой были указаны нормативы соотношения роста и веса. В частности, там говорилось, что «при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов».

Глава МВД уточнил, что следить за программой снижения веса будет специальная комиссия, а тех, кто не уложится в нормативы, уволят.

«Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Пока у некоторых (сотрудников) наблюдаются отклонения от нормы, и нам с этим нужно бороться», – сказал министр внутренних дел Таджикистана.

По словам источников в ведомстве, сам Рахимзода активно занимается спортом и требует того же от подчиненных. Источник в пресс-службе министерства рассказал, что все сотрудники три раза в неделю пробегают дистанцию в 5 километров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31,2% таджикских мужчин и 30,5% женщин старше 20 лет имеют лишний вес. Эксперты связывают это с особенностями местной кухни, где используется много муки и сахара, а также животных жиров.

В апреле глава МВД приказал, чтобы каждый сотрудник ведомства посещал театр не реже раза в месяц. В пресс-службе милиции объяснили, что посещение театральных постановок «поможет повысить духовно-нравственный уровень доблестных стражей порядка, а также снять усталость после напряженного и трудного рабочего дня».

Ялчин Алиев, Э.Т.

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