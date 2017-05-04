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В мире

Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции 04.05.2017 03:29

Французские телезрители присудили победу на предвыборных дебатах основателю движения «Вперед» Эммануэлю Макрону.

По данным опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV, он одержал верх над лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Перед вторым туром выборов Макрону предпочтение отдали 63 процента телезрителей, Ле Пен — 34 процента. Еще 3 процента затруднились назвать победителя. Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64 против 36 процентов.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Ле Пен набрала 21,3 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.

Ле Пен неоднократно заявляла, что Франция отдала слишком много полномочий Брюсселю, поэтому своей первоочередной задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета страны. Также Ле Пен заверила, что в случае избрания президентом объявит референдум по Frexit. Макрон утверждает, что всегда был проевропейским политиком. Однако он также допустил выход страны из ЕС, поскольку половина страны «злится на эту европейскую идею».

Lenta.ru

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