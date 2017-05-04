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В мире

Вирус иммунодефицита деактивировали у мышей 04.05.2017 02:57

Полное излечение человека от вируса иммунодефицита пока невозможно – вирус«прячется» от лекарственных средств. Однако ученым из Университета Темпла (Temple University) удалось найти способ остановить репликацию вируса с помощью технологии модификации генома CRISPR/Cas9.

Команда смогла полностью уничтожить вирус в зараженных клетках мышей. Специалисты уменьшили экспрессию РНК вирусных генов на 60-95%. У мыши, зараженной аналогичным ВИЧ вирусом (EcoHIV), количество вирусов в организме сократилось на 96%.

Один из ученых, Камел Халили (Kamel Khalili), рассказал, что во время острой фазы инфекции вирус активно размножается. У мыши с EcoHIV технология CRISPR/Cas9 заблокировала репликацию вируса. Это потенциально может предотвратить развитие генерализованной инфекции. Еще на одной мышиной модели научные сотрудники протестировали работу генной модификации с использованием человеческих иммунных клеток – их поместили в тело мыши, а затем заразили ее вирусом иммунодефицита человека, а не EcoHIV. Обычно вирусы «прячутся» в T-клетках, и ученые смогли удалить вирус из человеческих клеток с помощью всего одной процедуры генной модификации. Для всех мышиных моделей сотрудники университета использовали векторную систему доставки аппарата изменения генов, состоявшего из четырех РНК с «приказами» на удаление ДНК вирусов из генома клеток. На следующем этапе команда займется тестированием новой технологии с участием приматов, а в конечном итоге ученые планируют перейти к клиническим испытаниям – уже на людях.

Med.vesti.ru

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