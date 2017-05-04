Девять миротворцев получили ранения в результате минометного обстрела лагеря миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в Тимбукту.

В заявлении MINUSMA говорится, что по лагерю было выпущено не менее шести минометных снарядов. Среди девяти раненых четыре миротворца ООН находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы в малийской столице Бамако.

В результате обстрела один человек погиб, но его личность пока не установлена.

Миротворцы MINUSMA находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.

РИА Новости