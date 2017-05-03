USD1.7025
EUR1.8579
RUB0.0299
Brent51.33
WTI48.62
Золото1 256.06
S&P 500 Index2 388.33
Nikkei 22519 445.70
В мире

Финским родителям разрешили давать детям четыре имени и двойные фамилии 03.05.2017 00:27

Финляндия обновляет законодательство, касающееся выбора имени и фамилии, которое позволит давать детям четыре имени и общую двойную фамилию родителей.

Об этом сообщает телекомпания Yle.

"В Финляндии обновляется законодательство, касающееся выбора имени и фамилии. Рабочая группа министерства юстиции предлагает расширить свободу выбора", — поясняет телекомпания.

Новый закон, в числе прочего, разрешит давать детям четыре имени вместо нынешних трех. Кроме того, ребенку можно будет дать одну общую двойную фамилию, составленную из разных фамилий родителей.

Также пары, долгое время живущие вместе и не женатые официально, получат право брать общую фамилию.

РИА Новости

355количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Джей Ло с новым бойфрендом, Моника Беллучи в «голом» платье и другие звезды на балу Института костюма-2017 – ФОТООт пения на пастбище до Национальной консерватории: как изменилась жизнь поющего пастуха, ставшего звездой соцсетей – ВИДЕОНиколь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas выступят в Баку - ВИДЕОБеременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТОПесня Ильхамы Гулиевой в исполнении Замика стала хитом в сети - ВИДЕО52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для китайского Esquire - ФОТОВ Баку девушки-студентки подрались из-за парняКак получал взятку блогер, шантажировавший владельцев сети супермаркетов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОДжанлука Вакки сообщил 9 миллионам подписчиков в Instagram о визите в Баку – ФОТО – ВИДЕОСтало известно, сколько в Азербайджане ветеранов Великой Отечественной войны

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 мая01:23 Психологи: Творческие личности склонны к паранойе00:54 Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана представляет итоги выборов в членство НАНА00:27 Финским родителям разрешили давать детям четыре имени и двойные фамилии2 мая23:58 Папарацци сфотографировали целующихся Тома Круза и Ванессу Кирби - ФОТО23:34 Путин провел телефонный разговор с Трампом23:05 Делегация во главе с председателем Конституционного суда посетила Анкару и Белград22:39 Microsoft представила обновленную версию Windows 10 и новый ноутбук - ФОТО22:10 В ДТП в Венесуэле погибли не менее тринадцати человек, почти 40 ранены21:47 Сборная Азербайджана усилилась монгольскими дзюдоистками – ФОТО21:33 В Азербайджане муж убил ножом супругу21:00 ЕС должна пересмотреть позицию в отношении Турции – Чавушоглу20:40 Двое пассажиров устроили драку на борту самолета в Японии – ВИДЕО20:17 Песков: Путин и Меркель обсудили ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане20:09 Наргиз Пашаева: «Наша святая обязанность – увековечить имя Низами Гянджеви в Оксфордском университете» - ФОТО19:52 Армения не может ввести запрет на импорт азербайджанской продукции – Эксперт