Финляндия обновляет законодательство, касающееся выбора имени и фамилии, которое позволит давать детям четыре имени и общую двойную фамилию родителей.

Об этом сообщает телекомпания Yle.

"В Финляндии обновляется законодательство, касающееся выбора имени и фамилии. Рабочая группа министерства юстиции предлагает расширить свободу выбора", — поясняет телекомпания.

Новый закон, в числе прочего, разрешит давать детям четыре имени вместо нынешних трех. Кроме того, ребенку можно будет дать одну общую двойную фамилию, составленную из разных фамилий родителей.

Также пары, долгое время живущие вместе и не женатые официально, получат право брать общую фамилию.

РИА Новости