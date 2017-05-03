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В мире

Нацполиция Украины подтвердила, что Интерпол прекратил розыск Януковича 04.05.2017 00:21

Национальная полиция Украины подтвердила информацию о снятии с розыска Интерпола экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Алесандра Януковича, сообщила в среду пресс-служба полиции.

Ранее адвокат экс-президента Юрий Кирасир сообщил, что Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска Януковича.

"Решение об удалении информации по розыску граждан Януковичей приняла Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол… Информация о прекращении розыска Януковича и его сына Александра Януковича поступила в Национальное бюро Интерпола в Украине", — говорится в сообщении.

В феврале 2014 года в Украине произошел госпереворот: Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила Конституцию и назначила новые президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. Киевские силовики завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела.

В начале 2015 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента. Генпрокуратура заподозрила Януковича в создании преступной организации. На сайте Интерпола появилась информация о розыске Януковича, его сына Александра и ряда чиновников из окружения экс-президента.

Однако в июле 2015 года информация о Януковиче из базы Интерпола исчезла, ведомство удалило из рубрики разыскиваемых лиц файл с его данными. МВД Украины сообщало, что информация о нем временно удалена в связи с обжалованием его международного розыска.

РИА Новости

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