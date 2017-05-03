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В мире

Брижит Бардо призвала всех, кто любит животных, голосовать против Макрона 03.05.2017 09:48

Звезда французского кинематографа Брижит Бардо, известная своей активной позицией в вопросах защиты животных, призывает избирателей во Франции не голосовать во втором туре выборов президента страны в поддержку кандидата от движения "Вперед", экс-министра экономики Эммануэля Макрона.

​"Макрон пройдет — животные погибнут", — так озаглавлено открытое письмо за подписью Бардо, размещенное в официальном аккаунте актрисы в сети микроблогов Twitter.

Бардо, в последнее время больше известная как защитница животных, считает, что "программа Макрона в отношении животных убийственна, скандальна, приводит в отчаяние и не дает никакой надежды на улучшение в каких-либо областях".

"Презрение, которое он выказывает страданию животных, представляет собой полное отсутствие у него эмпатии, подтверждающееся холодностью его стального взгляда", — пишет Бардо.

Кинозвезда отмечает, что "в то время как скандалы множатся, он (Макрон — ред.) занимает сторону скотоводов и охотников против ассоциаций по защите животных, которые борются с трудностями перед лицом лобби, которые, похоже, имеют всю власть над этим кандидатом".

Завершается письмо Бардо призывом ко всем, "кто любит и уважает животных", не голосовать за Макрона.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

РИА Новости

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