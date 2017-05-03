USD1.7024
EUR1.8615
RUB0.0299
Brent50.84
WTI47.94
Золото2 137.28
S&P 500 Index2 391.17
Nikkei 22519 445.70
В мире

В США на автоаукционе джип въехал в толпу, есть погибшие и раненые - ФОТО 03.05.2017 21:25

Джип врезался в толпу посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс, два человека погибли и порядка 10 получили ранения, передает местный телеканал NECN.

По словам очевидцев, Jeep Cherokee, за рулем которого находился пожилой мужчина, потерял управление и наехал на группу посетителей мероприятия в городе Билларика, после чего врезался в стену здания.

Представитель местной больницы сообщил о шести госпитализированных с места инцидента, большинство из которых находятся в критическом состоянии.

​Очевидцы утверждают, что в действиях водителя джипа не было злого умысла.

РИА Новости

938количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТОСиликоновый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОПассажирка автобуса в Баку оскорбила и ударила водителя – ВИДЕОБакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОАктриса Меган Фокс продолжает одевать сыновей в платья – ФОТОСкончалась супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова – ФОТОРашида Бейбутова о смерти мамы: «Я умираю от осколков боли…» - ФОТОКому не дает покоя Полад Бюль-Бюль оглы?В центр «ASAN xidmət» поступило 15-миллионное заявление – ФОТО«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 мая22:19 В Масаллах пятилетний мальчик скончался во время обрезания21:53 Трамп пообещал добиться мирной сделки между израильтянами и палестинцами21:25 В США на автоаукционе джип въехал в толпу, есть погибшие и раненые - ФОТО21:08 В Баку состоялась научно-практическая конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения великого лидера - ФОТО21:00 Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей20:38 Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына20:21 Россия и Турция обсуждают проекты совместного создания вооружений20:00 Уничтожение культурного наследия Карабаха: НАНА подсчитала ущерб – ФОТО19:39 Очищено от мин свыше 2,59 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО19:29 Путин объявил о снятии торговых ограничений между Россией и Турцией19:19 Доставленная в Азербайджан новая военная техника принята на вооружение – ФОТО – ВИДЕО19:05 Россия и Турция продолжат консультации по борьбе с терроризмом19:00 Останавливается вещание телеканала «Аль-Джазира» на турецком языке18:52 Автор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕО18:44 В Баку обсудили развитие экономического сотрудничества Азербайджана и ОАЭ – ФОТО