Джип врезался в толпу посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс, два человека погибли и порядка 10 получили ранения, передает местный телеканал NECN.

По словам очевидцев, Jeep Cherokee, за рулем которого находился пожилой мужчина, потерял управление и наехал на группу посетителей мероприятия в городе Билларика, после чего врезался в стену здания.

Представитель местной больницы сообщил о шести госпитализированных с места инцидента, большинство из которых находятся в критическом состоянии.

​Очевидцы утверждают, что в действиях водителя джипа не было злого умысла.

РИА Новости