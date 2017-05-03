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В мире

Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына 03.05.2017 20:38

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил в среду его адвокат Юрий Кирасир.

Он опубликовал в Facebook копию ответа Интерпола на запрос адвокатской компании, представляющей интересы Януковича, в котором говорится, что в отношении экс-президента в базе данных организации отсутствует так называемая «красная карточка».

«Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Виктора Януковича носят политически мотивированный характер», — написал адвокат.

Он добавил, что Интерпол также проинформировал адвокатов о своем решении удалить из своей базы данных всю информацию о сыне Януковича Александре, на розыске которого также настаивала Украина, однако решение по нему принято не было.

РИА Новости

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