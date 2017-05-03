В Египте назойливых торговцев сувенирами, которые пристают к туристам, будут штрафовать.

По словам министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда аль-Анани, соответствующая поправка в законодательство была одобрена правительством Арабской Республики в среду, 3 мая. Об этом сообщает египетский новостной портал youm7.

Как заявил аль-Анани, за преследование туристов в зонах археологических раскопок торговцев могут оштрафовать на сумму от трех до 10 тысяч египетских фунтов.

Кроме того, министр рассказал, что наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности будет ужесточено. Правонарушителям грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Ранее в мае глава Федерации египетского туризма Карим Мохсен назвал All Inclusive вредным для туризма. Он предложил поднять цены в отелях, работающих по системе «включено».

Lenta.ru